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Aktüel 30 bin tapuyla mimari dönüşüm sağlanacak
Aktüel

30 bin tapuyla mimari dönüşüm sağlanacak

Bursa’nın merkez ilçelerinden ve şehir nüfusunun yüzde 21’inin yaşadığı Osmanlı mirası Yıldırım’da, belediyenin kentsel dönüşüm projeleri sayesinde planlı ve sağlıklı yapılaşma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 11:04:00 -
30 bin tapuyla mimari dönüşüm sağlanacak

İmardan kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan sosyal yaşam alanlarına, kültür sanattan spor faaliyetlerine birçok konuda proje ve hizmet ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın 3’te birinde imarla ilgili bir gündem söz konusu. 2022 yılında inşallah 30 binin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı gerçekleştirerek bölgenin imar planı ve uygulaması problemlerini çözmüş olacağız. Bu vesileyle 2022’yi ‘tapu ve dönüşüm yılı’ ilan ettik” dedi.

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