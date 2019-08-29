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30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Başkentlileri Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında yenilenen park ile buluşturacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Başkentlileri Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında yenilenen park ile buluşturacak.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve uzun yıllardır vatandaşlara kapalı olan AŞTİ’nin yanındaki park, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılacak. “30 Ağustos Zafer Parkı” adının verildiği park, şehrin merkezinde 166 bin metrekarelik yemyeşil bir alana sahip. Başkentli vatandaşların en fazla talepte bulunduğu spor aktivitelerinin de unutulmadığı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda 3 şerit halinde bin 540 metre uzunluğunda bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları da yer alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı özellikle koşu yolunu parkın doğal yapısına uygun doğal kiremit irmiği ile yeniledi. Gençlerin paten ve kaykaya da binebileceği yollar ile yol boyunca uzanan geniş çim alanlarına sahip parkta, Akasya’dan Çam ağaçlarına kadar çeşitli ve çok sayıda dikili olan ağaç kuşlara da kucak açıyor. Ahşap oturma gurupları, kütüklerden oluşan çocuk oyun alanları ile 7’den 70‘e herkesin gezebileceği ve vakit geçirebileceği parkta vatandaşlar, ücretsiz wi-fi hizmetinden de yararlanabilecek.



Park Pakistan papağanlarının da evi


Göçmen kuşların durak noktası olan 30 Ağustos Zafer Parkı’nda Pakistan papağanlarını da görmek mümkün. Aynı zamanda Pakistan papağanlarının yuvası olan parka ANKARAY da dahil şu noktalardan giriş sağlanabilecek:


"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yan tarafında bulunan Beştepe Caddesi 17. Sokak’tan, İstanbul Yolu-Ankapark tarafından Çiftlik Caddesi’ni kullanarak Beştepe Caddesi’nden, Bahçelievler Metrosu’ndan Alparslan Türkeş Caddesi kullanılarak Beştepe Caddesi’nden, Eskişehir ve Konya Yolu’ndan Söğütözü Caddesi kullanılarak Beştepe Caddesi’nden"

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
  1. doğa

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