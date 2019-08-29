ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaktadır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 97'nci yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Akar, mesajında, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin 1922'de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, 'ordu millet' anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi.

Kahraman Türk ordusunun, aziz millete esaret zinciri vurmak isteyenlere karşı, 26 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kocatepe'den Afyon ovasına kükremiş bir sel gibi akarak, düşman birliklerini bozguna uğratıp 30 Ağustos'ta zafere ulaştığını hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli manevi ve mesleki değerleriyle en zor zamanlarda nasıl ki vatanını ve milletini koruma azmiyle hareket ettiyse bugün de aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta; eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir. Yerli ve milli savunma sanayine dayalı imkan ve kabiliyetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri; etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir."

- "Saygı ve şükranlarımı sunuyorum"

30 Ağustos ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla terfi eden personeli kutlayarak, yeni rütbe ve görevlerinde başarı dileyen Akar, emekliye ayrılanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir coşkuyla kutlanılan 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri ve tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rahmet ve minnetle yad eden Akar, hayatta olan kahraman gazilere, şehitler ve gazilerin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile aile fertlerinin, kahraman gazilerin, şehit ve gazilerin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sağlık, başarı ve esenlikler diledi.



