3 yıldır yerinden oynamayan araca köprü cezası!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın, 3 yıldır evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak da kullandığı çekme belgeli kamyonuna Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL'lik trafik cezası kesildi.

Çaklı, aracına kesilen cezaya ait tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını ifade etti.

Tebligata ait ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi.

ARACIM FSM'DE CEZA YEMİŞ AMA BURADA YATIYOR

Aracının çekme belgeli olarak 3 yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, "Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor. Bana 15 gün önce bir tebliğ kağıdı geldi. Aracım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yapmış. Fakat benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Buradan hiçbir yere hareket etmedi ama biz köprüden geçiş ihlali yapmışız, ceza geldi bize" dedi.