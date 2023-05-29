3 yıl önce durdurulmuştu! İDO seferlere tekrar başlıyor

Bandırma-Yenikapı Arabalı Feribot Seferlerinin yeniden başlatılması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü haberi Bandırma'da memnuniyetle karşılandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile İstanbul , Balıkesir, İzmir arası yolculukları daha kısa ve konforlu hale getiren ve döviz ödemeli milyonlarca lira yakıt tasarrufu sağlayan Bandırma Yenikapı feribot seferlerinin vatandaşların yoğun talebi nedeniyle yeniden başlatılacağı ve bu konuda çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Seferlerin yaklaşık 3 yıl önce kaldırılmasının bölge turizmine büyük darbe vurduğu gözlemlenirken Bandırma-Yenikapı arabalı feribotları geri dönmesiyle özellikle yaz sezonunda gerek bölgeden transit geçen gerekse tatil için konuşlanan vatandaşlar açısından büyük yarar getireceği öne sürülüyor.

Edinilen bilgilere göre halen devam eden deniz otobüslerine ek olarak araç taşıyan feribot seferlerinin hazırlanan programa göre Haziran ayı içinde başlatılması için çalışılıyor. Öngörülen tarih ise 18 Haziran 2023.