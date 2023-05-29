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Aktüel 3 yıl önce durdurulmuştu! İDO seferlere tekrar başlıyor
Aktüel

3 yıl önce durdurulmuştu! İDO seferlere tekrar başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-29 21:38:00 -
3 yıl önce durdurulmuştu! İDO seferlere tekrar başlıyor

Bandırma'da 3 yıl önce seferlerden kaldırılan Bandırma-Yenikapı arabalı feribotların 18 Haziran 2023 tarihinde yeniden seferlere başlayacağı öğrenildi.

Bandırma-Yenikapı Arabalı Feribot Seferlerinin yeniden başlatılması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü haberi Bandırma'da memnuniyetle karşılandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile İstanbul , Balıkesir, İzmir  arası yolculukları daha kısa ve konforlu  hale getiren ve döviz ödemeli  milyonlarca lira yakıt tasarrufu sağlayan  Bandırma Yenikapı feribot seferlerinin vatandaşların yoğun talebi nedeniyle yeniden başlatılacağı ve bu konuda çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.  Seferlerin  yaklaşık 3 yıl önce kaldırılmasının bölge turizmine büyük darbe vurduğu gözlemlenirken  Bandırma-Yenikapı arabalı feribotları geri dönmesiyle özellikle yaz sezonunda  gerek bölgeden transit geçen gerekse tatil için konuşlanan vatandaşlar açısından büyük yarar getireceği öne sürülüyor.

Edinilen bilgilere göre halen devam eden deniz otobüslerine ek olarak araç taşıyan feribot seferlerinin hazırlanan programa göre Haziran ayı içinde başlatılması için çalışılıyor.  Öngörülen tarih ise 18 Haziran 2023.

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