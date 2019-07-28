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3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali

Bafra Belediyesi öncülüğünde "sıfır atık" teması ile düzenlenen festivalin son gününde 20 ülkeden 50 paraşütçü gösteri yaptı

28 Temmuz 2019 Pazar 20:00
3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl "sıfır atık" teması ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin son günü, 20 ülkeden 50 paraşütçünün gösterilerine sahne oldu.

Bafra Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek için bu yıl teması "sıfır atık" olarak belirlenen festivalin beşinci gününde, 20 ülkeden 50 paraşütçü atlayış gerçekleştirdi.

Doğal güzelliği ile dikkati çeken Kapıkaya'da yabancı paraşütçülerin nefes kesen gösterilerini vatandaşlar ilgi ile izledi. Havada arkadaşlarının paraşütleri üzerine oturan yabancı paraşütçülerin, kayalıklar üzerinde oturan vatandaşlarla paraşüt üzerinde el sıkışmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturdu.


- 75 bin kişi takip etti


Bafra Belediye Başkanı Halit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale yerli ve yabancı 2 bin 500 sporcunun katıldığını, festivali 75 bin kişinin takip ettiğini söyledi.

Festivalin son gününde 20 ülkeden 50 paraşütçünün gösteri yaptığına dikkati çeken Kılıç, şunları dile getirdi:

"Beş gün boyunca festivali 75 bin kişi takip etti. Bizim için katılımcı sayısının çok fazla olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Kapıkaya'ya tek bir atık bırakmamak da çok önem arz ediyordu. 'Sıfır atık' temasıyla vatandaşlarımızı çevreye atık atılmaması konusunda bilinçlendirirken ekiplerimiz de doğada çevre temizliği yaptılar. Yoğun katılım yaşanan festivalde doğaya tek bir atık bırakılmaması en büyük sevincimiz."

Kılıç, festivalin Bafra'nın tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayarak, gelecek yıllarda daha çok sporcu ve katılımcı beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 20:00
  1. 3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali
  2. Bafra
  3. Bafra Belediye Başkanı Halit Kılıç
  4. kapıkaya
  5. Samsun
  6. sıfır atık
  7. Yabancı paraşütçü

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