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Gündem

3 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:13:00 -
3 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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