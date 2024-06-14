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Gündem 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 14:38:00 -

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

 Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.
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