3 terörist daha etkisiz hale getirildi!

YENİ AKİT ANKARA

PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sınırlarımızı güvenli hale getirmek için son teröristi etkisiz hale getirmekte kararlı olan Mehmetçikler, hainleri birer birer yok ediyor. Son olara MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“Ara, Bul, Yok Et!” ifadeleri ile yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi.