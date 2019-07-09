3 Suriyeli hayatını kaybetmişti... Reyhanlı saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan çalışamalar sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.



İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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