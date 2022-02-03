3 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel vaka sayısını yakından takip ediyor. Peki, kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılırken milyonlar artan vaka sayıları sebebiyle güncel tabloyu daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?
3 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Bakan Koca, “Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız” dedi.