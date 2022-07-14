3 senedir değişen hiçbir şey olmadı! Tatile çıkan Ekrem'den hep aynı savunma

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2019 yılında İstanbul'da yaşanan sel felaketinde tatilde olduğu için eleştirilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aradan geçen 3 yıldan sonra da yine bir sel felaketinde tatilde olması sebebi ile eleştirildi.

3 yıl önce "Koltuğa oturalı 40 gün oldu" deyip, geçmiş dönemde belediyeyi AK Parti'nin yönettiğini söyleyerek sorumluluğu üzerinden atan İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana 3 sene geçmesine karşın son sel felaketinde de savunmasını değiştirmedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi - Hürriyet

İstanbul'un geçtiğimiz kış yaşadığı kar felaketinde de İngiliz Büyükelçi ile bir balıkçı lokantasında ortaya çıkan İmamoğlu'nun lüks tatilleri vatandaşı çileden çıkarttı.

CHP'li İmamoğlu'nun, "Tatil yapmak benim de hakkım." savunmasına karşın sadece 2019 yılında çıktığı tatiller, iddia ettiği gibi 3 yılda 25 gün değil, sadece bir yılda daha fazlasını yaptığını gözler önüne serdi.

Lüks tatillerinden kareler!