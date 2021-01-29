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Aktüel 3 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Aktüel

3 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:45:00 -
3 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ilde yarın ve pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 102 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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