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Kadın - Aile 3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek! Çoğu kişi yaptı: 2 litre su ile yapılan bu karışımı her gün için!
Kadın - Aile

3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek! Çoğu kişi yaptı: 2 litre su ile yapılan bu karışımı her gün için!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 22:35:00 -
3 Portakal 1 limon 1 havuç ve enfes bir içecek! Çoğu kişi yaptı: 2 litre su ile yapılan bu karışımı her gün için!

Limonatanın en özel hali Pratik bir şekilde, katkı maddesiz, buzdolabında serin serin muhafaza edilebilecek, ikramlık ev yapımı limonata hazırlamak çok kolay. Bu yaz, bildiğimiz diğer yazlar gibi değil. Aşırı sıcaklar hepimizi bunaltmış durumda. Aşırı sıcaklarda bol bol sıvı tüketilmesi gerek. Sağlık fışkıran ve dikkat çeken limonata tarifi: Evde limonata nasıl yapılır? Limonata yapımı püf noktaları

Mevsiminde bir iki kilo limon ve portakalı buzluğumuza atıp yaz sıcaklarında, ramazanda enfees bir içecek haline dönüştürebiliriz.

3 portakal
1 limon
1 havuç
1,5 su bardağı toz şeker
2 litre su
Yarım çay kaşığı limon tozu
5-6 tane nane yaprağı

3 Portakal 1 Limon 1 Havuç Ve Enfes Bir İçecek Tarifi Nasıl Yapılır?

Çay yerine meyve suyu içenlerdenseniz ya da çocuklarınız için marketler yerine alternatif bir içecek arıyorsanız işte tam mevsiminde misss gibi bir içecek.

Bir gün önceden 3 portakal 1 limonu buz dolabı poşetine koyup dondurucuda donduruyoruz. Ertesi gün donmuş meyvelerimizi çıkarıp on onbeş dakika kadar bekliyoruz ve daha sonra yıkayıp kabuklarıyla beraber ufak ufak doğruyoruz. Dışını ince şekilde soyduğumuz havucu da ekleyip blendıra koyuyoruz. Üzerine de bir buçuk su bardağı şekeri döküp çekiyoruz. İyice ezildikten sonra geniş bir kaba alıyoruz ve üzerine yaklaşık 2 litre kadar su ekliyoruz. Yarım çay kaşığı kadar limon tuzunu ve varsa 5 6 taze nane yaprağını da ekleyip sulu püreyi biR saat kadar süren ara ara karıştırarak bekletelim.
İster temi bir tülbent yardımıyla ister ince delikli süzgeç yardımıyla süzelim ve meyve suyumuz hazır. Dolabımıza koyabiliriz.
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3 4 gün içinde tüketilmesi öneriliyor.

Afiyet olsun.

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