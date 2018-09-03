3 oyuncu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Kranjska Gora şehrinde yapılan kamp çalışmalarının ardından yurda dönen ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı ekipte Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel ve Berk Uğurlu'nun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan Slovenya kampında yer alamayan NBA oyuncuları Ersan İlyasova, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın İstanbul'daki çalışmalara katıldığı öğrenildi.

NCAA'de Georgetown Üniversitesi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven'in ise henüz takıma katılmadığı kaydedildi.

A Milli Takım, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek milliler, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna yer alıyor.

Milliler, ilk turda Letonya ve Ukrayna ile aynı grupta yer aldığı için bu takımlarla ikinci turda karşı karşıya gelmeyecek.