3 operatörden Ulak atağı

Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle 6 ay önce Külliye’ye Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kurulmasının ardından üç gsm operatörü yerli baz istasyonu konusundaki çalışmalara hız verdi.

Hızlı dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela’nın katkılarıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu ULAK ile iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretleri sonuç vermek üzere. Bu alanda çalışmalarını hızlandıran Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’in müjdeli haberleri ard arda vermesi bekleniyor.

Vodafone’dan 250 Ulak

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) desteği, Aselsan, Netaş ve Argela’nın proje ortaklığıyla geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK, şu an sahada 667 adediyle canlı 4,5G şebekesinde kullanıma sunulmuş durumda. Vodafone’un önümüzdeki haftalarda 250 adet ULAK baz istasyonunu ticari şebekede kurmaya başlaması bekleniyor.

Turkcell de atakta

Turkcell ise bu yıl içinde 500 adet ULAK baz istasyonu kuracak. Şubat 2019’da 4 yıl için 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu alım sözleşmesi imzalayan Turkcell, şu ana kadar 150 adet ULAK teslim aldı. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için ULAŞ Haberleşme ile anlaşmaya imzalayan Turkcell’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, hedeflerinin 25 yıllık tecrübe ve fikri sermaye birikimiyle 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi

Türk Telekom da başrolde

Türk Telekom da, Türkiye’nin 4. nesil kablosuz iletişim teknolojisi ağını güçlendirmek üzere ASELSAN ve birçok yerli üreticinin desteğiyle geliştirilen Ulak projesine verdiği desteği, 2016’da verdiği ilk siparişle yerli üretime öncülük ederek ortaya koymuştu. Şirketin bu alanda yaptığı çalışmalar milli servetin yerinde kullanılmasına da vesile oluyor. Hali hazırda Turkcell 12, Vodafone 7 ve Türk Telekom 7 adet ULAK baz istasyonunu canlı şebekelerinde test ediyor. Öte yandan; fiber optik altyapısının ortak kullanılması, geliştirilmesi ve işletilmesi konusundaki çalışmalar da devam ediyor.