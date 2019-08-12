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3 milyon Müslüman hacı oldu

Arafat vakfesinin ardından Müzdelife’ye geçip burada da vakfeye duran, ardından Cemerat’ta şeytan taşlayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, ziyaret tavafı ve sa’yinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak hacı oldu. Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kâbe’de kıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
3 milyon Müslüman hacı oldu

 MEKKE 

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Arafat Vakfesi’nin ardından önceki akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası’nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. 

Gece yarısından itibaren Cemerat’taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe cemresi”ne 7 taş attı.

Daha sonra Kâbe’ye giderek ziyaret tavafı ve sa’yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. 

Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye’den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kâbe’de kıldı.

 


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:25
  1. Arafat Vakfesi
  2. Arafat
  3. Kâbe
  4. Müslüman
  5. Vakfe Duası
  6. Akabe cemresi

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