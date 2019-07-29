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3 milyon dolara alıcısı var! İstanbul Havalimanı'nda tonlarca pangolin pulu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 1 ton 217 kilogram pangolin pulu ele geçirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
3 milyon dolara alıcısı var! İstanbul Havalimanı'nda tonlarca pangolin pulu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan hayvanlardan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince hava yolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, beyan edilenlerin, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu saptandı.

3 milyon dolara alıcısı var

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Genel Müdürlük yetkililerine teslim edildi. Konunun uzmanlarınca, Türkiye'de piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu belirtilen söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirtiliyor. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Gümrük Muhafaza ekipleri
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı
  5. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  6. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
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