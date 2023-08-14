3 malzemeyle saçlarınızı hemen geri kazanın: Binlerce lira şampuana para veren pişman olur! Yoksa küçük bir bölgeden başlar...

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için saçlarınızın temizliğini önemsemeniz gerekir. Saçlarınızı temizlemediğinizde saç kökleriniz aşırı derece yağlanır. Yağlanan saç derisi zamanla saç köklerindeki gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Bir süre sonra saçlarınız hava alamadığı için dökülmeye başlar. Bu sebeple her hafta aralıklar saçlarınızı bir şampuan yardımıyla temizlemeniz önerilir. Kullandığınız her saç ürününün özellikle de şampuanların saç sağlığı üzerindeki etkisi çok büyüktür. Bazı şampuanlar saçlarınıza farkında olmadan ciddi zarar verir. ilk dökülmeler küçük bir bölgeden başlayarak devam eder. Aman dikkat!

Saç çıkaran maske için malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı hint yağı

1 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeleri bir kase içerisinde iyice ardından da bu karışımı saç diplerinizden başlar bir biçimde tüm saçınıza uygulayın.

2-4 saat arası bir bekleme zamanından sonra rutin olarak banyo yapma operasyonunuza dönebilirsiniz. Uzmanlara bu karışımı 2 ay süresince; hafta 1 defa uygulamanın neticesinde, pozitif neticeler alınacağını söylüyor.

Bu malzemeler nasıl takviyeci oluyor?

Hint Yağı

Hint yağı her yerde bulunabilecek aynı zamanda her bakımdan dolayı oldukça bereketli bir yağ olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hint yağı uzmanlar tarafından saç anlamında en tesirli çözümlerden birisidir. Kullanıldığı takdirde saç uzatmaları ayda 5 kata kadar çoğaldırdığı görülmüştür. Hem saçlarda oluşan kepek ve aynı zamanda kasvetleri oldukça kısa zamanda halledecektir.

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Bal

Bal, yalnızca saçlarınızın süratli uzaması için değil aynı zamanda saçlarda ki nem ölçüyü içinde oldukça önemlidir. Balı tek başına kullandığınız zamanda dahi, saçlar üzerinde ki parlaklığı görebilir ve saçlarınızı beslediğini kavrayabilirsiniz. Bu 3 malzemede saçlarınıza ismine oldukça tesirli malzemelerdir ve bu sayede saçlarınızı besleyecektir.

Yumurta sarısı

Saç köklerini beslemek ismine en takviyeci olan yiyeceklerden birisi yumurta olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem saçların çok daha acele uzamasını sağlamayacaktır hem de sıhhatli bir şekilde uzaması için takviyeci olacaktır. Besleyici bileşenler, aminoasitler ve aynı zamanda protein bakımından oldukça bereketli olduğu için herkes tarafından kullanılmaktadır.

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