2023-08-13 20:12:03 101 yaşındaki rekortmen doktor beyni, hafızayı keskin tutmanın 3 sırrını anlatıyor! Uzun yaşamın şifreleri
Dr. Tucker ilk olarak 75 yılı aşkın bir süredir çalıştığını ifade ediyor: Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek, görevdeki en yaşlı doktor .. 1947'den bu yana doktorluk yapan ABD'li Howard Tucker "Yetmiş yılı aşkın bir süredir pratisyen bir doktor ve nörologum. Ve 101 yaşımdayken insanlar bana sık sık beynimi nasıl keskin tuttuğumu soruyorlar" diyor ve 3 sırrını paylaşıyor...