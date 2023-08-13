101 yaşındaki rekortmen doktor beyni, hafızayı keskin tutmanın 3 sırrını anlatıyor! Uzun yaşamın şifreleri

1. İşe gidiyorum. Araştırmalar, emekli olmak ile artan bilişsel gerileme arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hala emekli olmadım. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı pratisyen doktoru seçildim. 66 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatri ile uğraşıyor. İşim, bir dizi tıbbi konuyu gözden geçirmemi ve problemler üzerinde düşünmemi gerektiriyor. Nörolojideki en son gelişmelerden haberdar olmak beynimi meşgul ediyor. Gönüllü olmak bir hobi peşinde koşmak ve yeni beceriler öğrenmek de büyük bir zihinsel uyarım sağlayabilir. Örneğin, 60′lı yaşlarımın başında, tam zamanlı tıp pratiğimi yaptıktan sonra geceleri hukuk fakültesine gidiyordum. Ohio Baro Sınavını 67 yaşında geçtim.