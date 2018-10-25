3 malzemeli şekersiz diyet brownie

3 malzemeli şekersiz diyet brownie
Tatlıya hayır demek çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Ama bu tarife hayır demeye gerek yok. İşte 3 malzemeli sağlıklı diyet kek…25 Ekim 2018 Perşembe 21:49
MALZEMELER
2 adet olgun muz
1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı kakao tozu
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri blender’da iyice karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı yerleştirdiğiniz kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika boyunca pişirin. İyice soğumasını bekledikten sonra sekiz eşit dilime bölün. Dilerseniz ara öğünde bir dilim yiyebilirsiniz.
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