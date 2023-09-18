3 Malzeme ile dökülen saçlarınızı geri kazanacaksınız: bunu da deneyin! Her yerden saç fışkıracak!

İnsanlar saç dökülmesini ve kelliği hep yaşlılıkla ilişkilendirirler. Bu gidişat belki seneler evvelinde geçerliydi ama günümüz çağdaş çağındaki hayat stili, hava lekeliği, stres, yemekler ve zehirli maddeler ile artık saç dökülmesi yalnızca yaşlılıkla alakalı olmaktan çıktı. Artık insanların saçları çok genç yaşlarda dahi dökülmeye başlıyor.

Hatta her iki cinsiyetin de en büyük problemi saç dökülmesi ve kellik. Saç dökülmesi ve kellik, kendimize dinlediğimiz güveni tesirler ve kendi hakkımızdaki pozitif bakış açımız yara alır. Daha Önceki halimize geri dönmek kaderine naçarca işe yaramayan rakamsız usul sınarız.

Marketlerde olan kimyevi tabanlı mahsulleri muhtemelen hepimiz kullanmışızdır. Bu mahsuller uzun vadeli bir çözüm sunmaktansa yalnızca hasar verirler. Saç ektirmek bir çözüm olabilir ama bu operasyon çok pahalı olduğu için çoğumuzun buna eforu yetmiyor.

İşte size saç dökülmesi için başka yerde bulamayacağınız natürel ve kolay bir tasvir. Oldukça tesirli ve emin bir rehabilitasyon biçimi. En hoşu da gereken malzemelerin mutfağınızda olan, basitlikle bulunan malzemeler olması!

Malzemeler Bu tasvir yalnızca üç malzeme kapsıyor.

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Tanımı Ve Kullanımı

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı evvel saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz. Ardından saçınızı şampuan ve saç ıslatıcıyla yıkayıp durulayın. Bunu iki ay süresince haftada bir kez yaparsanız İki kez yapılması nasihat ediliyor, saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

Bu 3 malzeme nasıl takviyeci oluyor?

Verimleri altta sıralanmakta.

Yumurta sarısı

Proteinlerle, aminoasitlerle ve besleyici bileşenlerle dolu olan yumurta sarısı saçın daha süratli ve sıhhatli gelişmesi için zorunludur. Yumurta sarısı içinde bulunan biotin, aynı zamanda saç foliküllerini ve saç köklerini besler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hint yağı

Hint yağı binlerce yıldır saç dökülmelerine karşı kullanılıyor. Anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklere sahip. Aynı zamanda kafa tenindeki enfeksiyonlarla, kepekle ve kıl kökü cerahatiyle savaşmaya da takviyeci olur.

Hint yağında bulunan risinoleik asit, kafa tenindeki kan akışını süratlendirir ve saç gelişmesini artırır. Araştırmalar Hint yağının yeni saç yaradılışını beş kata kadar artırdığını gösteriyor.

Bal

Muhteşem anti-mantar ve antiseptik özelliklere sahip bir öbür malzeme de bal. Bu eforlu antioksidan, saçınızın tekerrür gelişmesi için harikulade bir malzeme. Aynı zamanda saçınız için ideal ıslatıcı olarak iş görecek natürel bir parafine sahip.

Tüm bu malzemelerin verimlerini birleştirince, eşsiz bir tesire sahip saç çıkarma rehabilitasyonu ortaya çıkıyor. O daha önceki uzun ve daha hoş saçlarınıza tekerrür kavuşabileceksiniz. Kendinize güveniniz de çoğalacak! Tamamen natürel olduğu için yan tesirleri mevzusunda kaygılanmanıza hiç gerek yok. Hatta sıhhat açısından yalnızca birden fazla pozitif tesirini göreceksiniz.