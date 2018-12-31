0553 313 94 23

3 kişiyi mısır tarlasına götürüp 2,5 milyon doları gasp ettiler

Mardin'de kendilerine polis süsü veren şahıslar, para taşıyan kurye aracını durdurup kuryeleri zorla mısır tarlasına götürdükten sonra araçta bulunan 2,5 milyon doları alıp kayıplara karıştı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
3 kişiyi mısır tarlasına götürüp 2,5 milyon doları gasp ettiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçtaki 2,5 milyon doların gasbedildiği iddia edildi.

Irak'tan Gaziantep'e para transferi yapan bir şirkette kurye olarak çalışan 3 kişi, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde kendilerine polis süsü veren şahısların araçlarını durduğunu, kimlik kontrolünün ardından poşetler içerisindeki 2,5 milyon doları gasbettiğini öne sürdü.

"Zorla mısır tarlasına götürdüler"

Kuryelerden Yunus Tayşun gazetecilere yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla Silopi'den Gaziantep'e götürmek üzere dün sabah araçla yola çıktıklarını, Kızıltepe'yi geçtikten sonra polis kıyafeti giymiş kişilerin aracı durduğunu söyledi.

Şüphelenmedikleri kişilerin kimlik ve ruhsat kontrolü yaptığını dile getiren Tayşun, şöyle konuştu:

"Daha sonra arama yapmaya başladılar. Poşet içerisindeki paraları buldular. Paranın Irak'tan resmi bir şekilde geldiğini onlara anlattık. Ancak bir anda silahları üzerimize doğrulttular ardından zorla mısır tarlasına götürdüler. Burada bizi etkisiz hale getirdikten sonra araçlara binip uzaklaştılar. Sonra jandarmaları arayıp durumu haberdar ettik. Jandarma gelip olay yerinde incelemede bulundu."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
  1. Mardin
  2. Gaziantep
  3. Kızıltepe
  4. Kızıltepe-Viranşehir kara yolu
  5. kimlik kontrolü
  6. polis kıyafeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İç borçlanma stratejisi (1)
    1. İç borçlanma stratejisi (1)
    2. WhatsApp o telefondan desteğini çekiyor
    3. Sakarya'da kültür-sanat
    4. Çorum'da yolcu otobüslerine kış..
    5. 2019 MTV zammı nasıl hesaplanır?
    6. Herkesin kendine özel bir beslenme..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    8. Çocukları ateşe atmayın
    9. Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu
    10. Çevreyi kirletenlerin alacağı cezalar..
    11. Konfor artıyor tehlike büyüyor
    12. Pitbull saldırısına uğrayan 13..
    13. Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında
    14. Son 5 yıldır böylesi yaşanmadı! Dolar..
    15. Avustralya 2019'a havai fişek..
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. 3 kişiyi mısır tarlasına götürüp 2,5..
    18. Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek..
    19. Döviz kurları
    20. Kudüs'te Yahudilere gayrimenkul satan..
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!