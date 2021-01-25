3 kişiyi bıçaklamıştı! Sıcak gelişme
Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.
Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde Rus uyruklu Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M'yi bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli Hasan Hüseyin Y. Cihangir'de yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.