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Aktüel 3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye
Aktüel

3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye

Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:53:00 -
3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye

Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 14 sanık, tutuklu bulundukları Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Remzi Erşahin'in oğlu Emrecan Erşahin de duruşmada hazır bulundu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, aranın ardından sanıklardan Ş.A. (41), H.K. (33) ve Ç.K'nin (45) adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyelerini kararlaştırdı.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 2 Mart Perşembe gününe erteledi.

Olay

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Erşahin, Halil Ulutaş ve İsmail Artuç hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 1'i de aranan 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma", "kasten öldürmeye ve birden fazla kişi ile birlikte silahla yağmaya azmettirme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi. Davanın ilk duruşması dün yapıldı.

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