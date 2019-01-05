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3 katlı evde çıkan yangında ikizler yaralandı

Tekirdağ'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında ikiz kardeşler yaralandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:37
3 katlı evde çıkan yangında ikizler yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü. dumandan etkilendi, ikiz kardeşler ise yaralandı.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, anneleri Emel.Ü mutfaktayken, ikiz kardeşler Nazım ve Erdal, salonda mumla oynarken, alevler bir anda perdelere sıçradı. Emel Ü. durumu fark ederek salona giderek çocukları odadan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazım ve Erdal'ın vücudunda yanıklar olduğu, anneleri Emel Ü.'nün ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ekipler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne ve çocukları tedaviye alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:37
  1. Tekirdağ
  2. Abdurrahman Şami Hazretleri Tekkesi
  3. Kapaklı ilçesi
  4. yangın
  5. ikiz kardeşler
  6. kurtarma operasyonu

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