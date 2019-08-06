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3 kamu bankasından yerli üretime ivme desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı açıklandı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:05
3 kamu bankasından yerli üretime ivme desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı açıklandı.

Yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor” dedi. Bakan Albayrak, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı.”

Makine ve teçhizat ilk sırada

3 kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, temmuz ayı itibariyle kredi kullanımında 665 milyon TL’lik tutar ile makine ve teçhizat sektörü ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki tarım-yem üretimine 310 milyon TL, üçüncü sıradaki tarım- soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği üretimine 290 milyon TL’lik kredi verildi.

Yerli üretime destek sürecek

Açıklamada, “Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. Ziraat Bankası
  2. Halkbank
  3. Vakıfbank
  4. İvme Finansman Paketi
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Twitter

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