3 kaçak göçmen daha yakalandı
Yozgat'ta emniyet birimleri 3 düzensiz göçmeni daha yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen aracı kent girişinde durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.