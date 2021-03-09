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Gündem 3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:06:00 -
3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda büfe/ankesör araması yapan, ByLock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şüphelilere yönelik Bitlis, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Bitlis merkezde 2, İstanbul ve Mardin'de 1'er şüpheli gözaltına alındı.

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