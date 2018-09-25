3. Havalimanı 'sıfır' görüşte bile iniş-kalkışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak sistemin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yeni havalimanının 1. fazında açılacak bütün pistlere kurulan 4 ILS sisteminin, laboratuvar imkanlarına sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait uçuş kontrol uçağıyla yapılan testlerinin tamamlandığını vurgulayan Turhan, “Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda uçakların güvenli yaklaşma ve iniş yapmasına imkan sağlayan Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, havalimanı’nda ‘CAT III’ kategorisinde hizmet verecek” diye konuştu.