3 gündür gece gündüz denizde aranan şahıs sokakta gezerken bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'de Kızkalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmeyince 112 acile ihbar edilen 38 yaşındaki vatandaş, denizde başlatılan ve 3 gün gece gündüz süren arama sonucunda sokakta yürürken bulundu.
12 Temmuz'da Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi sahilindeki bir otelde konaklayan tatilcilerden Ş.C. (38), 14.00 sıralarında denize girdi. Şahıs denizden geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini sevk etti. 3 gün süreyle gece ve gündüz denizde yapılan aramalarda Ş.C.'nin izine ulaşılamadı.
Bu sırada polis ekipleri Kızkalesi Mahallesi çevresinde bir şahsı denizde aranan kişiye benzetti. Bunun üzerine şahsın GBT kaydı sorgulandı. Sorgulamada bu kişinin denizde aranan Ş.C. olduğu tespit edilerek, gerekli işlemleri yapıldı.
Ş.C.'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi.