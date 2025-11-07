3 gün oldu halen iz yok... Otizmli çocuk için seferber oldular

Olay, iki gün önce merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı.

Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları özellikle bölgedeki derede yoğunlaştırıldı. Dere içinde ve çevresindeki taramalarda bir ize rastlanılmazken, çalışmalar 35 kilometrelik alana yayıldı. Birçok kurum ve çevre illerin desteğiyle arama çalışmalarına katılan personel sayısı ise 228'e çıkartıldı.

Arama bölgesinde incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Veysel Bilen 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometrelik alanı hem yüzeysel olarak karadan, hem de dron ve İHA destekli bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Emniyetimizin tüm birimleri, PAK, Özel Harekat, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ailemize ve ilimize güzel bir haber vermek arzusundayız. Bu anlamda tüm gayretimizin ve çalışmamız devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. 24 saat boyunca kesintisiz olarak arama tarama çalışmalarımız devam etti. Bundan sonra da devam edecek" dedi.