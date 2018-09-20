3 gollü karşılaşma! Cengiz Ünder'li Roma, Real Madrid'e...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 3-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Real Madrid, 45. dakikada ceza yayı üzerinden Isco'nun kullandığı serbest vuruşla 1-0 öne geçti. 58. dakikada Luka Modric'in pasında topla bulaşan Gareth Bale'ın şutuyla farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Mariano Diaz fileleri havalandırdı ve Real Madrid, 3 puanı 3 golle aldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, etkili bir performans sergilemesine rağmen bir türlü golle buluşamadı.