Dünya 2019 yılının aralık ayından bu yana koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyor. Salgının noktalanması için aşılama oranı son derece önemli. Ülkemizde 65 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Peki, 3.doz aşıyı kimler olabilir? 3.doz aşı randevusu ne zaman alınabilir?

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3.doz aşı olabiliyor?

3.doz aşı randevusunu 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları alabiliyor. 2.doz aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları 3.doz randevularını oluşturabilir. Nüfusun büyük bölümü aşılandıktan sonra sonbaharda diğer yaş gruplarına da 3.doz hakkının tanınması bekleniyor.

3.doz aşı türünü ise yine vatandaşlar kendileri seçebiliyor. 2 doz Sinovac olan 3.doz için Biontech aşısını tercih edebiliyor.

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