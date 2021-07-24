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Sağlık 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3.doz aşı olabiliyor?
Sağlık

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3.doz aşı olabiliyor?

3. doz aşı randevusu nereden nasıl alınır? Koronavirüs salgınında otaya çıkan yeni varyantlar herkesi kaygılandırıyor. Sağlık Bakanlığı bu sebeple 2 doz aşı olanlara 3. doz hakkı tanımladı. Peki, kim 3. doz aşı olabilir? 3.doz aşı kaç ay sonra yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:34:00 -
3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3.doz aşı olabiliyor?

Dünya 2019 yılının aralık ayından bu yana koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyor. Salgının noktalanması için aşılama oranı son derece önemli. Ülkemizde 65 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Peki, 3.doz aşıyı kimler olabilir? 3.doz aşı randevusu ne zaman alınabilir?

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 3.doz aşı olabiliyor?

3.doz aşı randevusunu 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları alabiliyor. 2.doz aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları 3.doz randevularını oluşturabilir. Nüfusun büyük bölümü aşılandıktan sonra sonbaharda diğer yaş gruplarına da 3.doz hakkının tanınması bekleniyor.

3.doz aşı türünü ise yine vatandaşlar kendileri seçebiliyor. 2 doz Sinovac olan 3.doz için Biontech aşısını tercih edebiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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