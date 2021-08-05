  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BM kritik evreyi bitirmek için gereken aşı miktarını açıkladı
ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Eğitim 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?
Eğitim

3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişilere hafız unvanı verilir. Hafızlık unvanı günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olanlara verilir. Peki, 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:51:00 -
3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Kur'an kurslarında veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Hafızlık Tespit Sınavı, müracaat sayısının 25 ve üzeri olan illerimizin bünyesinde, olmaması halide ise en yakın ilde il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 2-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınava giren adaylar, Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 24 Eylül 2021 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay