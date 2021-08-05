Kur'an kurslarında veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Hafızlık Tespit Sınavı, müracaat sayısının 25 ve üzeri olan illerimizin bünyesinde, olmaması halide ise en yakın ilde il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 2-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınava giren adaylar, Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 24 Eylül 2021 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.