3 Cumhurbaşkanı Adayının Ortak Noktası 'Rize'!

Partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in ortak noktalarının 'Rize' olması dikkat çekiyor.



İNCE'NİN ANNESİ RİZE'DEN YALOVA'YA GÖÇMÜŞ



AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize Güneysulu olduğu herkes tarafından bilinirken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de Rize ile ailevi bağları pek bilinmiyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı öğrenilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması siyasette Rize faktörünü ortaya koyuyor.



BABA ERDOĞAN RİZE'DEN 13 YAŞINDA AYRILDI



Bilindiği gibi doğma büyüme İstanbul Kasımpaşalı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan 13 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiş ancak memleketi ile bağını hiç koparmamıştı. Bu bağı Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürdürmüş ve baba ocağı Güneysu ilçesinde bir ev yaptırmıştı