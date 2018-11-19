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3 büyük takımdan 14 isim askere gidiyor!

Bedelli askerlik celplerinin açıklanmasının ardından askerlik hizmetini gerçekleştirecek futbolcuların görev yeri ve tarihleri açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:33
3 büyük takımdan 14 isim askere gidiyor!

21 gün bedelli askerlik yapacak olan futbolcular askerlik görevini Burdur'da gerçekleştirecek. Futbolcular Mayıs ayında sona erecek Süper Lig sezonunun ardından Haziran ayında askerlik yapacaklar.

Süper Lig'de forma giyen ve Haziran ayında askerlik görevini gerçekleştirecek bazı futbolcular şu şekilde: 

İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım,  Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Tolga Ciğerci, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Tarık Çamdal, Serdar Aziz, Muğdat Çelik.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:33
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