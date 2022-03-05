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Aktüel 3 altın öneri sivilcelerden kurtarıyor
Aktüel

3 altın öneri sivilcelerden kurtarıyor

Pandemi döneminde maskeler sivilceleri artırdı. Yaz öncesi "Sivilce nasıl geçer?" diye araştıranlar için dermatoloji uzmanının tavsiyelerini derledik.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 10:50:00 -
3 altın öneri sivilcelerden kurtarıyor

Geçmeyen sivilceler birçok kişinin sorunu. Özellikle pandemi döneminde uzun süre maske kullanımından dolayı pek çok kişide sivilce izleri kaldı. Peki, yaz gelmeden sivilcelerden nasıl kurtulacağız?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Seçil Demirci, sivilcelere karşı önerilerde bulundu.

Sivilcelere Karşı 3 Öneri

1. Yaz aylarında güneş kremi kullanın. En az 30 faktörlü güneş kremini iki saatte bir en geç ise üç saatte bir yüzümüze tekrar olarak sürmeliyiz.

2. Eğer maske aknesi sorununuz varsa İyi bir ürünle temizlemek ve dermatoloji uzman hekiminizin verdiği kremleri uygulayarak şimdi yüzümüz açıktayken daha iyi sonuç alacağız.

3. Çok fazla güneşin altında kalırsak cildimizde kurumaya da yol açacağı için nemlendiriciyi de mutlaka öneriyorum.

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