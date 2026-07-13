2’nci Lig’de yeni sezon fikstürü belli oldu!

2’nci Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, TFF 2’nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı ile 2’nci Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde konuşan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 2026-2027 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Fikstür çekimiyle yeni sezonun ilk adımını atacağımız 2’nci Lig'de 35 takım 2 grupta mücadele edecek. Ligimiz, 6 Eylül 2026'da başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Her sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi, 2’nci Lig'de büyük bir rekabete sahne olacaktır. En büyük temennimiz, bu rekabetin saha içinde kalması, Fair-Play ruhunun ön planda olmasıdır. Müsabakaları milyonlara ulaştıracak yayıncı kuruluşa ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan isim sponsorumuza teşekkür ediyorum. Tüm futbolcularımıza sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun teknik bilgilendirmesinin ardından fikstür çekimine geçildi. Kulüp başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimine Murat Şahin ile Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Organizasyon, fikstürlerin belirlenmesinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Öte yandan 2’nci Lig'de 2026-2027 sezonu 6 Eylül 2026'da başlayacak. İlk yarı 20 Aralık 2026'da sona ererken, ikinci yarı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak. Ligde 12, 24 ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.