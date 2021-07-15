Koronavirüs salgının son bulması için toplumun büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Ülkemizde uygulanan toplam aşı miktarı 60 milyonu aştı. Çift doz aşı olanların sayısı ise 19 milyonu geçmek üzere. 2.doz aşı yaptıracaklar ise aradan kaç gün geçmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, 2.doz aşı kaç gün sonra yapılıyor?

2.doz aşı randevusu ne zaman alınır? 2. doz aşı kaç hafta sonra yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozlarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Son Bilim Kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca, “Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır” dedi.

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