29 yıldır aranıyordu! Bu nasıl şahıs böyle…
Ağrı'da "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri titiz çalışmaları sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan K.A.B isimli şahsın 16 Eylül 2024 tarihinde yakalandığını bildirdi.
Açıklamada, uzun süredir aranan ve "kasten öldürme" suçundan aranan şahsın yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Spor
Tek yapmanız gereken bu adamı yakalamak! Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni rekor! EURO 2024 tarihine geçti