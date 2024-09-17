  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Yerel 29 yıldır aranıyordu! Bu nasıl şahıs böyle…
Yerel

29 yıldır aranıyordu! Bu nasıl şahıs böyle…

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:36:00 -
29 yıldır aranıyordu! Bu nasıl şahıs böyle…

Ağrı'da "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri titiz çalışmaları sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan K.A.B isimli şahsın 16 Eylül 2024 tarihinde yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, uzun süredir aranan ve "kasten öldürme" suçundan aranan şahsın yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Gündem

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Tek yapmanız gereken bu adamı yakalamak! Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni rekor! EURO 2024 tarihine geçti
Tek yapmanız gereken bu adamı yakalamak! Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni rekor! EURO 2024 tarihine geçti

Spor

Tek yapmanız gereken bu adamı yakalamak! Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni rekor! EURO 2024 tarihine geçti

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Gündem

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı
15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı

Gündem

15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

büyük başarı

polis iyi çalışıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23