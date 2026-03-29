SON DAKİKA
29 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
29 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (29 Mart 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٤) هُوَ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ فٖيهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(4) Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.
     Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.
     Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.
     Allah yaptıklarınızı görmektedir.

(Hadîd Suresi, 57/4)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"İzin istemek üç defâdır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin."

Kaynak: Buhârî, İsti'zân, 13

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Dünden bugüne değişmeyen zihniyet

