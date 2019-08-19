29 ilde büyük operasyon! Yüzlerce kişi gözaltında

Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından, Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li belediyelerde görevli kişilerin olduğu da öğrenildi. Söz konusu kişiler HDP'li başkanların göreve gelmesi ile birlikte belediyede işe alınmışlardı.