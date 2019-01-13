29 ilde açık arttırmalı arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde bulunan 161 arsasını satışa sundu. Toplamı 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde olan arsalar; Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta yer alıyor. Şanlıurfa Eyyübiye’de yer alan 9 bin 500 metrekarelik imarsız arsanın da 5 yıl süreyle kiralanacağı açıklandı. Muhammen bedeli 962 milyon lira olarak belirlenen 161 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Açık artırma, 29 Ocak Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Açık artırma süreci, “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Satışa çıkarılan arsaların niteliği ise şöyle: Konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarım imarlı ve imarsız arsa.

Üç ilde değerli arsalar

Satışa sunulan arsalar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’den olanlar da var. Listede bu arsalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

-İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim; İkitelli’de, Çatalca Muratbey’de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

-Ankara Gölbaşı Kızılcaşar’da villa konut, Etimesgut Yapracık’ta konut, Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli’de konut, Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

-İzmir Çiğli’de, Foça’da, Menderes’te konut; Urla’da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar.