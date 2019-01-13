0553 313 94 23

29 ilde açık arttırmalı arsa

TOKİ, 29 ilde bulunan ve toplamı 1 milyon 593 bin 654 metrekareyi bulan 161 arsasını satışa sundu.

13 Ocak 2019 Pazar 09:36
29 ilde açık arttırmalı arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 29 ilde bulunan 161 arsasını satışa sundu. Toplamı 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde olan arsalar; Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta yer alıyor. Şanlıurfa Eyyübiye’de yer alan 9 bin 500 metrekarelik imarsız arsanın da 5 yıl süreyle kiralanacağı açıklandı. Muhammen bedeli 962 milyon lira olarak belirlenen 161 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Açık artırma, 29 Ocak Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Açık artırma süreci, “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Satışa çıkarılan arsaların niteliği ise şöyle: Konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarım imarlı ve imarsız arsa.

Üç ilde değerli arsalar

Satışa sunulan arsalar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’den olanlar da var. Listede bu arsalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

-İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim; İkitelli’de, Çatalca Muratbey’de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

-Ankara Gölbaşı Kızılcaşar’da villa konut, Etimesgut Yapracık’ta konut, Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli’de konut, Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

-İzmir Çiğli’de, Foça’da, Menderes’te konut; Urla’da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:36
  1. Yalova
  2. Karaman
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Trabzon
  7. Tekirdağ
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Mersin
  15. Hatay
  16. Gümüşhane
  17. Gaziantep
  18. Eskişehir
  19. Erzincan
  20. Elazığ
  21. Diyarbakır
  22. Çorum
  23. Çankırı
  24. Bitlis
  25. Balıkesir
  26. Aydın
  27. Antalya
  28. Amasya
  29. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  30. TOKİ
  31. Ankara Bilkent
  32. açık arttırmalı arsa
  33. TOKİ arsa satış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Volkswagen, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek"
    1. "Volkswagen, Türkiye'deki Ford..
    2. "Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin..
    3. "Filistin Tiyatrosu" Filistinlilerin..
    4. Arap kartı masada! Küresel haydutun..
    5. "BES'in fon büyüklüğü 400 milyar..
    6. İran'da 3 kişi idam edildi
    7. Van'daki terör operasyonu
    8. Oğlunu döverek öldüren babadan kan..
    9. 2 aylık bebeğin feci ölümü
    10. Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet..
    11. Marketlerde bez ve file uygulaması..
    12. Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi..
    13. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    14. Çin battaniyesine soruşturma
    15. Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61..
    16. Emeklilere fark tutarları bu ay..
    17. "Ev hapsinin kaldırılması ulusal..
    18. Tüketim çılgınlığı artıyor! İsraf..
    19. Tarih belli oldu! Bahçeli hepsini..
    20. Türk Telekom’da yeni atamalar
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse...
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse...
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'
    Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'