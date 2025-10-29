  • İSTANBUL
29 Ekim'de İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafik düzenlemeleri yapılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, 29 Ekim sabah saat 05.45 itibarıyla Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanması önem taşıyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanacak. Ancak kutlamalar nedeniyle İstanbul Valiliği, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Özellikle Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresi, gün boyunca trafik akışına kapalı olacak.

 

TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR (29 EKİM)

 

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 29 Ekim Pazar günü sabah saat 05.45'ten itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve girişler şöyle sıralandı:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,

  • D100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Oğuzhan Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Sofular Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

  • Halıcılar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Akdeniz Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Akşemsettin Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Keçeci Meydan Sokak - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

  • Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

  • Tatlı Pınar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

  • Kaleboyu Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

  • Sulukule Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.

 

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

 

Trafiğe kapalı olacak yolları kullanacak sürücülerin ve vatandaşların, belirlenen alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle duyuruldu:

