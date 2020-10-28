29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 97 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyet ile demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmanın her vatan evladının görevi olması gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayramın, millet için her geçen gün daha büyük bir önem kazandığını belirtti.

Türk'süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevabın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla verildiğini vurgulayan Eroğlu, "29 Ekim 1923, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türk'süz bir dünya hedefleyen küresel güçlerin emellerinin Atatürk'ün gösterdiği yönetim, üstün muhakeme gücü ve stratejik hamlelerle son bulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla noktalandığını belirterek şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imiz, onun dehası, komutanlık nitelikleri, geniş vizyonu ve yüksek milliyetçilik duygularının milletimizle kaynaşmasının sonucudur. 97 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyet ile demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik yapan ve ilk Cumhurbaşkanı'mız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini rahmet, hürmet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."