29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fıstık Park'ta düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin ilan edilişinin yıl dönümüne ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkacaklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz Cumhuriyetini ve milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlılığını devam ettirecektir."



Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, koro şarkılar söyledi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı törende Vali Gül, protokolün tebriklerini kabul etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga tebrikleri kabul etti.

Valilik binası bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Abdullah Erin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Erin, "Bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele üretilen coğrafyasında onurlu bir şekilde yaşıyor olmasının bedelini canıyla ödeyerek şehitlik ve gazilikle şereflenen gazilerimizi de rahmetle ve şükranla yad ediyoruz." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile kurum amirleri, oda başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Malatya

Malatya'da Vali Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla valilik önünde tebrikleri kabul etti.

Burada düzenlenen törende konuşan Baruş, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de şanlı ordunun büyük bir zafer kazandığını hatırlatan Baruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dünyanın mazlum milletlerine yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Baruş, "Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihine baktığımızda yıllarca süren savaşlarla harap olmuş, genç ve eğitimli nüfusunun büyük çoğunluğunu yitirmiş bir milletin hep birlikte nasıl ayağa kalktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 2. Ordu Garnizon Komutanlığı Bando Takımı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Valilik bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Hersanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, "Türk milletinin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür." diye konuştu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kamu kurum ve kuruluşların ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk, valilik bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Soytürk, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletine en uygun yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Soytürk, "Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeli, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin şiirler okuduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman



Adıyaman valiliği bahçesinde Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.



Vali Çuhadar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Çuhadar, "Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin Adıyamanlı hemşehrilerimin, yarınlarımızın umudu olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet bayramını içtenlikle kutluyorum." dedi.



Tören öğrencilerin şiir okumaları ve tören geçişleri ile son buldu.



Törene Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.