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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Adana'da kutlamalar kapsamında araç konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 01:37:53 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araçlarla konvoy oluşturuldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında Adnan Menderes Parkı'na araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.

Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Saimbeyli Caddesi boyunca ilerleyen konvoya, Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı seslendirdikleri marşlarla eşlik etti.

Konvoyun güzergahının Türk Büyükleri Meydanı'nda sona ermesinin ardından vatandaşlar, izledikleri havai fişek gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.

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