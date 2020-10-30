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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bursa'da sanatçı Erdem Özdemir konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 01:33:04 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BURSA (AA) - Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Erdem Özdemir, savaş ve kahramanlık destanlarını konu alan şarkılar seslendirdi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda Özdemir ve saz sanatçılarının performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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