28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan İmam Hatipler bugün TÜBİTAK'ta yarışıyor

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kampüsünde açılışı yapılan liselerarası proje yarışmasının 13 standında İmam Hatip Okulları yer aldı. Jurinin beğenisine sunulan projeler değerlendirildikten sonra dereceye giren 18 proje finalde yarışacak.

'28 Şubat'ta travmalar yaşadık'

Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Hatice Bayrak, TUBİTAK'a sundukları projeler hakkında Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubat sürecinde İmam Hatip Okulu öğrenci ve eğitmenlerinin travma yaşadığını belirten Bayrak; "28 Şubat bizim için çok acı verici bir dönemdi. Son 3 yıldır Proje Okullarının olması ile İmam Hatiplerdeki vizyonun genişlemesi bizlere adeta taze kan gibi geldi. Proje Okullarımızda eğitim vermeye 2016-2017 yılında başladık. Kurulduğumuz günden beri hedefimiz okullarımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmekti. Bugün burada 13 okulumuz yarışıyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı" dedi.